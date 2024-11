Freiburg gegen Mainz- ab 15.30 Uhr LIVE

Julian Schuster: „Wir können uns immer an die gegnerische Systematik anpassen und wie Mainz in einer Dreierkette agieren. Die Mainzer haben zuletzt dreimal auswärts nicht verloren, davon zweimal gewonnen. Das sagt einiges über ihre Qualitäten. Das fängt schon an, wenn man an die Seitenlinie schaut, was da für eine Arbeit betrieben wird, sagt das alles. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die alles versucht, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Sie verteidigen geschlossen über das Kollektiv.“