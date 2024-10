Was sehen Sie auf diesem Foto (nicht)?

Es muss so um den Dreh gewesen sein, vielleicht ein Jahr früher oder später: Ich stand mit einem Freund beim Glühweinstand, Eingang Ecke Lichtenfelsgasse, und die größte Gefahr des Abends war der Turbo-Punsch. Für meine Liebsten kaufte ich Weihnachtsmänner aus Glas, gefüllt mit Likör, der so picksüß war, dass ihn die meisten wegleeren mussten. Und einen neuen Stern für den Christbaum. Ich trug eine blinkende Weihnachtshaube, die vor allem Kinder witzig fanden – und Touristen aus Asien. Viele von ihnen machten Fotos, und die Vorstellung, dass eines davon heute noch an einem I-love-Vienna-Magneten an einem Eiskasten irgendwo in Chengdu hängt, amüsiert mich.