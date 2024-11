LIVE ab 17 Uhr: Meister SK Sturm trifft auf Rapid

Beim SK Rapid sind die Blicke nach dem blamablen Cup-Aus gegen Zweitligist Stripfing schnellstmöglich nach vorne gerichtet worden. Bereits heute gastieren die Hütteldorfer in der Fußball-Bundesliga bei Tabellenführer Sturm Graz, der Pokalfrust wich rasch der Vorfreude auf das Gipfeltreffen in Graz. „Das Stadion wird ausverkauft sein. Es spielt der Erste gegen den Zweiten, was gibt es Besseres?“ sagte Rapid-Coach Robert Klauß.