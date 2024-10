„BeKLOPPt“? Mainz-Fans von Ex-Coach enttäuscht

„Ich mag Menschen, bis sie mich enttäuschen“, attackierten die Fans im Rahmen des Bundesliga-Spiels gegen Leipzig am Samstag ihren ehemaligen Liebling mit dessen eigenen Waffen. Das Zitat hatte Klopp, elf Jahre Spieler und sieben Jahre Trainer bei Mainz, vor wenigen Monaten bei einem öffentlichen Auftritt getätigt. Und jetzt fliegt es ihm um die Ohren. Die Mainzer-Fans, an sich natürlich Klopp-Verehrer, haben offenbar wenig Freude mit „Kloppos“ Engagement bei Red Bull. Da der erdige, romantisch angehauchte Kult-Klub, dort der klebrige Plastik-Konzern ohne Tradition – so wohl ihre etablierte Lesart. Dass ihr „Malocher“ Klopp, der selbsternannte Fußballromantiker, ausgerechnet bei Red Bull anheuert, scheint ihnen sauer aufzustoßen. Folgerichtig fragten sie: „Bist du BeKLOPPt?“ Und die Fans legten via zweitem – deutlich üppiger dimensioniertem – Spruchband nach: „Alles, was wir dich haben werden lassen, hast du vergessen?“