Stockholm-Sieger schon in erster Wien-Runde raus

Im zweiten Satz agierten beide Akteure beim Aufschlag stark, ehe Dimitrow zum 7:5 ein Break schaffte. Nach dem zweiten Matchball und 1:38 Stunden war der Achtelfinaleinzug in der Tasche. Im vergangenen Jahr war er in der Runde der letzten 16 gescheitert, sein bestes Abschneiden bei inklusive heuer sieben Teilnahmen in Wien war das Halbfinale 2022. Sollte er dort hinkommen würde eine starke Serie weitergehen, ist er doch 2024 in jedem von ihm bestrittenen Indoor-Event zumindest bis ins Semifinale gekommen.