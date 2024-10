Spürbarer „Wow-Effekt“: Tangente lockte Besucher

Städtisches Profil geschärft

Was nach einem Kulturjahr der Superlative bleibt, seien etwa eine lebendige freie Kulturszene und ein international geschärftes Profil der Stadt. Neben Investitionen in der Höhe von 70 Millionen Euro und einer erzielten Wertschöpfung von 75 Millionen Euro (laut Studie von Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein) seien auch nachhaltige Impulse gesetzt und erzielt worden. So wie das Kinderkunstlabor und die ehemalige Synagoge, hält die Landeschefin fest.