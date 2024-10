Horner erklärt: „Das liegt alles an Niki Lauda“

Max Verstappen und Lando Norris lieferten sich beim USA-GP in Austin in der Schlussphase ein heißes Duell, das auch wegen der Fünf-Sekunden-Strafe für Norris für Diskussionen sorgte. Die Rennkommissare hätten schon in der ersten Kurve eingreifen können, als sich die beiden gefährlich nahe kamen. Red-Bull-Teamchef Christian Horner erinnert an einen Appell von Niki Lauda.