Ilzer: „Die zwei Gegentore waren relativ billig!“

Jusuf Gazibegovic (Sturm-Verteidiger): „Wir kriegen zwei Tore durch unsere Fehler, dann haben sie die Qualität, dass sie gleich ein Tor schießen. Trotzdem haben wir unsere Chancen gehabt, aber man muss schon ehrlich sein, das ist am Ende doch zu wenig, Sporting hat es verdient. Wir haben gekämpft, wir haben versucht, am Ende ist der Ball nicht drin. Natürlich ist es ein bisschen frustrierend, jeder Fehler wird bestraft. Die Gegner werden nicht leichter. Jeder Punkt in der Champions League ist was Besonderes, wir haben noch fünf Spiele Zeit, was mitzunehmen.“