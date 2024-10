Red Bull Salzburg fegt Innsbruck 6:1 vom Eis!

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat sich Red Bull Salzburg wieder drei Punkte geholt! Der Meister gewann am Dienstag in Innsbruck mit 6:1 und liegt in der ICE-Tabelle weiter auf Rang 4. Die weiteren vier rot-weiß-roten Teams im Einsatz bezogen Niederlagen. Der VSV unterlag beim Dritten Fehervar mit 0:2, die Black Wings Linz in Asiago 0:3, die Vienna Capitals bei Olimpija Ljubljana 1:2 n.V. und die Pioneers Vorarlberg in Bruneck 0:4.