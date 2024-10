Ski-Queen spricht über Horror-Monate nach Sturz

„Nicht nur den Berg hinunterfahren“

Mittlerweile habe sie „keine Schmerzen oder Probleme“, dennoch geht sie das Comeback langsam an: „Ich werde nicht antreten, nur um den Berg hinunterzufahren. Ich möchte mit voller Kraft zurückkehren.“ Dass der Riesentorlauf in Sölden am Samstag ohne sie über die Bühne geht, mache sie „traurig, weil ich Rennen fahren möchte“, aber sie akzeptiere, dass es noch zu früh sei.