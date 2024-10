Gold-Allzeithoch: Wie sorgen Sie finanziell vor?

Der regelrechte Gold-Boom ist auch nach dem rasanten Anstieg des Goldpreises in den vergangenen Monaten ungebrochen. Dennoch rechnen Experten weiterhin mit einem anhaltenden Aufwärtstrend, bis hin zu einer erneuten Verdoppelung des Goldpreises in den kommenden zehn Jahren. Welche Rolle spielt Gold in Ihrer Altersvorsorge? Mit welchen Strategien sorgen Sie für die Zukunft vor?