Hirscher dabei, aber Zeiten bleiben Geheimsache

Der Fußballer-Neffe und der Hausherr holten sich am Mittwoch auf dem Rennhang in Sölden die letzten beiden Herren-Tickets für den Weltcup-Auftakt am 27. Oktober. Noel Zwischenbrugger (23), dessen Onkel Jan bis Sommer für Altach in der Bundesliga gekickt hat, war der Schnellste der Quali – den zweiten Platz vergaben die Trainer an den Sölder Fabio Gstrein. „Er war Zweitschnellster, hat sich das verdient“, sagte Herren-Chef Marko Pfeifer.