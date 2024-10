Tiroler Franziskaner von Papst heiliggesprochen

Feierlichkeiten im Zillertal geplant

In der Pfarre Zell am Ziller wird die Heiligsprechung in einem Triduum vom 25. bis zum 27. Oktober gefeiert. Am Freitag, den 25. Oktober, wird in der Pfarrkirche mit Franziskanern eine Vesper (18.30 Uhr) und eine Festmesse (19 Uhr) gefeiert. Am 26. Oktober steht um 10 Uhr eine Festmesse als Feldmesse beim Geburtshaus in Ramsau unter Vorsitz von Weihbischof Hofer auf dem Programm, nachmittags ist eine von Pfarrer Jürgen Gradwohl geleitete Segensandacht in der Kirche Ramsau um 15 Uhr geplant.