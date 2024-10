Perfekter Tag für Österreichs NHL-Helden

Die Erfolgsserie von Minnesota ist damit ungebrochen: In den bereits fünf Spielen seit Saisonbeginn hat die Mannschaft immer punkten können und belegt nach dem neuerlichen Sieg den dritten Platz ihrer NHL-Division. Für Rossi stehen in der jungen Saison bereits zwei Tore und drei Assists auf der Habenseite. Am Samstag stand er in Columbus 17 Minuten lang auf dem Eis und beendete das Spiel in der Plus/Minus-Wertung mit plus zwei, dem besten Wert seiner Mannschaft. Am Dienstag gastiert Minnesota bei den amtierenden Ligachampions Florida Panthers, die ihre Division anführen.