„Wir müssen ihn vor sich selbst schützen“

Der einzige Haken

Was gar nicht so leicht ist. Sangaré, der am Mittwoch vom Doppelpack mit Mali in der Afrika-Cup-Quali zurückkam, stand in 17 von 18 Pflichtspielen in der Startelf – für Rapid ist der 22-Jährige unersetzlich. Nur einen Haken findet Klauß mit einem Schmunzeln: „Mama schießt zu viel, er trifft aber nicht. (Anm. außer im Cup gegen Donaufeld). Das will er nicht wahrhaben.“ Nachsatz: „Aber wenn er alles könnte, dann wäre er nicht bei uns in Österreich.“