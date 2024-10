LIVE ab 17 Uhr: Der SK Rapid trifft auf Hartberg!

„Drei Spiele am Stück kann man gut machen!“

Für sein Team, das in der Liga zu Hause 13 von 15 möglichen Punkten geholt hat, ist es der Auftakt für eine Serie von sieben Spielen innerhalb von drei Wochen. „Drei Spiele am Stück kann man gut machen, ab dem vierten wird es schwierig, da muss man dann schauen wann man rotiert. Es kann durchaus sein, auch einmal Spielern in der Conference League eine Pause zu geben“, erläuterte Klauß. Vorerst noch kein Thema ist Isak Jansson. „Nächste Woche gibt es eine Kontrolle wie der Fortschritt ist. Wenn die Tendenz so positiv bleibt, dann kann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen“, gab Rapids Coach Einblick.