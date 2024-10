„Die Technik steht nicht mehr an oberster Stelle“

Die Wiener Austria kämpft Sonntag in Klagenfurt um den ersten Ligasieg in der Fremde, Spielmacher Dominik Fitz ist weiter das Um und Auf in Violett. Der Edeltechniker sah in den letzten Saisonen etliche Veilchen, die sich den Traum vom Ausland erfüllen – während er trotz beeindruckender Zahlen (noch) warten muss.