Auf in Hexenkessel – bereit für „fetziges“ Spiel!

„Welcome to Greece!“, heißt es auf einem Transparent in der Holzparkett-Halle in Chalkida, eine Küstenstadt gut eine Busstunde von Athen entfernt. Dort prallen die Fivers am Samstag (17, MEZ) im Zweitrunden-Hinspiel des Handball-European-Cups auf Olympiakos Piräus. Der hiesige, bald 100-jährige Traditionsklub ist von vielen Sportarten bekannt, vor allem vom Fußball. Einer, der sowohl bei den Fivers als auch in Griechenland spielte und daher bestens Einblick hat: Thomas Bauer. Österreichs Ex-Teamkeeper, der mit den Rot-Weißen aus Piräus 2022 Meister wurde, erzählt der „Krone“: „Olympiakos hat aktuell keine richtige sportliche Heimat, spielt teils in Chalkida, wo auch das griechische Nationalteam ist. Aber es kann auch dort fetzig werden. Mitunter kommt das Fußballpublikum, das mit Gesängen für richtig laute Stimmung sorgt.“