Tränen-Drama bei EM: „Es ist schrecklich“

„Es ist hart, aber so ist Tischtennis“

Der kroatische Turnierdirektor Alen Ivancin wehrt sich. Der Grund für den engen Zeitplan sei, dass die EM in sechs und nicht wie zuletzt in München in acht Tagen entschieden wird. „Ich habe versucht, den Zeitplan so zu gestalten, dass die Spieler, die Mixed-Doppel spielen, zumindest das nächste Spiel später am Abend spielen können. Aber das war dieses Mal nicht möglich. Drei Spieler mussten unmittelbar nach ihrem gemischten Doppel spielen“, schildert Ivancin.