„Bei uns haben jetzt alle Angst vor dem Wolfshund“

Nach der verheerenden Bissattacke eines tobenden Vierbeiners in Bad Ischl trauen sich vor allem die Kinder in der betroffenen Siedlung nicht mehr an dem Haus der Besitzer vorbeigehen. Die Stadtgemeinde ließ nun die Halter, die Bedingungen vor Ort und den Hund nach den Vorfällen prüfen und verhängte Auflagen.