Favoriten, Ziele und Transfers zum Eishockey-Start

Die Kärntner Liga Division I legt am Samstag mit dem Match zwischen Steindorf und Ferlach los! Die „Krone“ nimmt zum Start die sieben Klubs unter die Lupe: Steindorf greift nach dem dritten Titel in Folge, über Ferlach kreist der Pleitegeier und auch der Rest rüstete groß auf. Zudem: Alle Division-I-Transfers im Überblick, die Ziele der Lakers Kärnten samt toller Aktion und sogar ein Salzburger Klub macht in unserem Unterhaus mit.