Goiginger bringt Buch über Urgroßvater heraus

Bis es so weit ist, steht der Salzburger Filmemacher noch für seinen neuen Film „Vier minus drei“ am Set. Die Geschichte basiert dieses Mal auf dem autobiografischen Roman von Barbara Pachl-Eberhart, die ihre Kinder und ihren Mann bei einem tragischen Verkehrsunfall auf einem Bahnübergang verlor. In der Hauptrolle zu sehen sein wird Ex-Buhlschaft Valerie Pachner. Insgesamt fünf Jahre bereitete Goiginger sein neuestes filmisches Projekt vor.