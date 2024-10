Ergreifende Geste nach Todesdrama um Teamspieler

Kickte jahrelang in England

Baldock, der in Buckingham geboren wurde, spielte in seiner Karriere überwiegend in England und dort unter anderem für Sheffield United. Erst im Juli war der Verteidiger nach Athen gewechselt. Zwölfmal spielte er für Griechenland, zuletzt war er im März in den Play-offs vor der EM gegen Georgien im Einsatz.