GT-Champion Auer: „Waren kugelsicher unterwegs“

Noch vier Rennen heuer

Onkel Gerhard Berger gratulierte erst am Dienstag. Da nahm sein Neffe schon wieder die nächsten Aufgaben in Angriff: Am Wochenende steht in Hockenheim das DTM-Finale am Programm, im November geht mit einem Sechs-Stunden-Rennen in Saudi-Arabien die Saison zu Ende. „Wahrscheinlich gibt‘s heuer auch noch zwei Gaststarts in anderen Serien“, so Auer.