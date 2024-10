Unsterblich: Der „Terminator“ wird 40 Jahre alt

Heute zählt der Film zu den einflussreichsten Science-Fiction-Produktionen und genießt einen so hohen popkulturellen Status, dass jedes Kind Zitate aus dem Film wie „I’ll be back“ kennt. Für „Arnie“ war der Streifen damals sein bisher größter Erfolg und ebnete ihm den Weg zum internationalen Star. Das galt auch für Cameron, der heute über „Terminator“ sagt: „Es war meine erste Regiearbeit und liegt mir sehr am Herzen. Wenn ich den Film heute sehe, finde ich manche Szenen peinlich, aber bei anderen denke ich: ,Für die Ressourcen, die wir damals hatten, ist uns das gut gelungen.‘“