Rangnick grinst: „Das hat mir besonders gefallen“

Jetzt hat man es selbst in der Hand

Das Zwischentief vom September („Vielleicht war es im Nachhinein gut“) ist vergessen. „Es war wichtig, dass wir mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen“, betonte Rangnick. Dadurch hat man im direkten Duell mit Norwegen die Nase vorne – und wäre mit Siegen in den ausständigen beiden Spielen am 14. November in Kasachstan und drei Tage später in Wien gegen Slowenien Gruppensieger.