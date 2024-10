Warum Marathon immer mehr zur Wissenschaft wird

Jahrelang bissen sich alle daran die Zähne aus. Die 2:15:25 Stunden, die Paula Radcliffe 2003 in London lief, waren als Marathonweltrekord der Frauen in Stein gemeißelt. In den folgenden zehn Jahren lief nur eine einzige Frau überhaupt unter 2:19. Erst 2019 konnte Brigid Kosgei diese Zeit in Chicago unterbieten. Im Vorjahr schraubte Tigist Assefa die Marke in Berlin auf unfassbare 2:11:53, nun blieb Chepngetich noch einmal nahezu zwei Minuten unter dieser Marke.