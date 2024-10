„Transformers One“: „Fantasie ist das Wichtigste“

Wie sind die Transformers Optimus Prime und Megatron eigentlich zu Erzfeinden geworden? Das wird in „Transformers One“ (ab sofort im Kino) erzählt. Wer sich in dem Universum der Autobots und Decepticons also nicht auskennt, für den bietet der spektakulär animierte Streifen den idealen Einstieg. Darstellerin Emilia Schüle („Marie Antoinette“) frischte ihr Wissen auch erstmal auf: „Ich dachte, ich sei drin in dem Thema, aber es ist schon ein riesiges Universum. Es ist voll Kult und seitdem ich klein bin, gibt es das. Aber diese Namen der Figuren sind so crazy und da musste ich doch nochmal kurz meine Hausaufgaben machen“, lacht sie im Interview mit der „Krone“. Sie leiht der neuen weiblichen Transformerin Elita-1 ihre Stimme: „Sie ist eine Anführerin und sehr ehrgeizig, sehr kompetent, sehr effizient und will Anerkennung. Und hat auch einen ganz coolen Humor. Das hat mir besonders gut gefallen.“ Es war Schüle wichtig, dass endlich auch eine weibliche Figur dabei ist: „Das ist allerhöchste Zeit.“