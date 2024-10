Southgate will von Teamchef-Jobs nichts mehr hören

„England war eine Herzensangelegenheit“

Nach einer so großen Aufgabe müsse man seinem Körper und Geist die nötige Zeit geben. Zu einer Übernahme eines anderen Nationalteams wird es aller Voraussicht nach nie kommen. „Das ist unwahrscheinlich. England war eine Herzensangelegenheit“, betonte der Ex-Teamspieler. Southgate wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. „Eine Rückkehr in den Klubfußball? Das hängt davon ab, welche Rolle das ist“, sagte Southgate. 2026 wird man vielleicht mehr wissen, wohin ihn sein Weg führt.