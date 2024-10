Falsche Wahrheit: So wird Geschichte keine Waffe

Aus Gräueltaten von einst zu lernen, schützt uns heute vor Gefahren für Frieden, Freiheit, Demokratie. Über verfälschte Darstellungen von der Vergangenheit bzw. Ableitungen davon wird Geschichte aber zur politischen Waffe. Wie also bildet man Geschichte so ab, dass das nicht passiert? Wie geht man verzerrten Wahrheiten nicht in die Falle? Wir haben bei der Expertin nachgefragt.