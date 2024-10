Die Wahnsinnstat eines „braven Ehemanns“

Es waren gespenstische, erschreckende Szenen, die am frühen Vormittag des 4. Oktober in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hernals stattgefunden haben. Ein hagerer Mann in dunklem Gewand stand auf einem der Balkone, er hielt einen Gegenstand – „ähnlich einem Baseballschläger“, wie Passanten später berichteten – in den Händen; holte immer wieder damit aus und schlug zu, in Richtung Boden.