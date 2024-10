Tausende erwartet: Game City startet im Rathaus

„Ab Freitag verwandelt sich das Wiener Rathaus bei der 15. Game City erneut in ein Spiele-Paradies“, betonte Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Stellungnahme. Er hob hervor, dass es in den Rathaushallen auch ein „Gesundheitseck“ geben wird, in dem Themen wie Ernährung, Bewegung, kognitives Lernen und mentale Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Auch eine Kinderzone für Kids ab vier Jahren wird eingerichtet – in der auch analoge Spiele ihren Platz haben werden.