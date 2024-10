Zwei Kumpels nehmen für 99ers den Titel ins Visier

„Wir haben uns letztes Jahr rasch angefreundet, weil wir ähnlich ticken. In Innsbruck war uns Erfolg vergönnt, deshalb konnten wir gemeinsam hierher wechseln“, so Roy, der in seiner ersten Saison in der Liga sofort zum Topscorer der Haie aufstieg und im Sommer – so wie Albano – für zwei Jahre bei den 99ers unterschrieben hat.