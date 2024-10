Tickets für die Satire „Nachtland“ gewinnen

Nach dem Tod ihres Vaters finden die Geschwister Nicola (Martina Ebm) und Philipp (Oliver Rosskopf) ein unscheinbares Gemälde auf dem Dachboden, signiert mit „A. Hiller.“ Oder könnte es „A. Hitler“ heißen? Marius von Mayenburg stellt in diesem kurzweiligen, urkomischen und nie oberflächlichen Stück sich und dem Publikum wichtige Fragen zur Kunst, zur Geschichte und zur Moral. Der britische Regisseur Ramin Gray inszenierte am Royal Court Theatre genauso wie bei den Salzburger Festspielen oder am Volkstheater Wien. International gefeiert, präsentiert er nun seine erste Arbeit für die Kammerspiele der Josefstadt in einem Bühnenraum des vielfach ausgezeichneten Johannes Schütz.