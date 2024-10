Rodgers-Team New York Jets feuert Coach

Jets wollen wieder ins Play-off

Die Jets wollen es nach fast eineinhalb Jahrzehnten wieder in die Play-offs schaffen, deshalb holten sie im Frühjahr 2023 Rodgers von Green Bay nach New York. Unter Coach Saleh haben die Jets eine Saisonbilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen. Insgesamt hatte er als Chefcoach des Klubs in 56 Spielen nur 20 Erfolge vorzuweisen und Medienberichten zufolge mit dem 40-jährigen Rodgers zuletzt immer weniger harmoniert.