Rückzahlung an geschädigte FTX-Kunden genehmigt

Milliarden veruntreut

FTX, einst einer der weltweit führenden Handelsplätze für Bitcoin und Co, war vor rund zwei Jahren in die Pleite geschlittert. Der Zusammenbruch von FTX hatte die Kryptowelt damals erschüttert. Der Gründer der Börse, Sam Bankman-Fried, muss die kommenden Jahrzehnte hinter Gittern verbringen. In dem milliardenschweren Betrugsprozess gegen ihn hatte der zuständige Richter das Strafmaß im März auf 25 Jahre festgesetzt.