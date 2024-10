„Partnerschaft ist keine Selbstverständlichkeit!“

Über den Dächern Wiens, im Restaurannt OBEN am Urban-Loritz-Platz, luden die österreichischen Lotterien im Vorfeld der Gala Nacht des Sports am Donnerstag zu einem „Come Together“. Wo sie die erfolgreichen Sportler der Olympischen- sowie Paralympischen Spiele hoch leben ließen – das Segel-Goldduo Lara Vadlau/Lukas Mähr, später in der Wiener Stadthalle als Team des Jahres 2024 ausgezeichnet, kam ebenso vorbei wie die paralympischen Medaillen-Gewinner und Behindertensportler des Jahres Thomas Frühwirth (zweimal Silber im Radsport) und Natalija Eder (Bronze im Speerwurf).