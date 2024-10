Russische Truppen melden regelmäßig neue Einnahmen

Demnach fällt die Verteidigung im Osten des Landes schwer. Zuletzt zog sich die ukrainische Armee aus der Stadt Wuhledar zurück. Am Samstag meldeten die russischen Streitkräfte die Einnahme der „Siedlung Schelannoje Wtoroje“ – das ist der russische Name für das Dorf. Russland hält derzeit 18 Prozent des Nachbarlandes besetzt. Nach einer Reihe von Rückschlägen im ersten Kriegsjahr machte die Armee an Boden gut und rückte in diesem Jahr weiter gegen den Kriegsgegner vor.