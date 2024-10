Russische Angriffe könnten langsamer werden

Anschlag auf AKW-Mitarbeiter

In der Südukraine ist ein Sicherheitsmitarbeiter des russisch besetzten Kernkraftwerks Saporischschja getötet worden (siehe Video oben). Wie das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands mitteilte, zündete ein versteckter Sprengsatz, als der Mann sich in sein Auto setzte. Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte den Anschlag und nannte den Toten einen Kollaborateur. Er habe sich an Repressalien gegen Mitarbeitende des AKW beteiligt, die loyal zur Ukraine stehen.