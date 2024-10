Ticket-Ärger! LASK-Boss überrascht mit Unkenntnis

Dass der LASK am Donnerstag in der Conference League gegen Djurgarden (2:2) vor lediglich 8500 Zuschauern ohne lauten Fan-Rückhalt auskommen mussten, schmerzte den Oberösterreichern. Siegmund Gruber, der frühere Präsident und nunmehrige LASK-CEO, hatte zuvor mit angeblicher Unkenntnis in der Ticket-Streitfrage überrascht.