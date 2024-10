„… dann wäre Lewis jetzt achtfacher Weltmeister“

„Vom Standpunkt der Regeln aus gesehen war es eine Shitshow biblischen Ausmaßes“, erinnert sich Steiner in seinem Buch „Unfilterd“, das in wenigen Tagen erscheint, an die umstrittene Szene. „Unabhängig davon, welche Entscheidung Charlie Whiting an der Stelle von Michael Masi getroffen hätte, wäre es zu weit weniger Kontroversen und Peinlichkeiten gekommen. Wir wissen alle, was Charlie getan hätte. Wäre er am Ruder gewesen, wäre Lewis jetzt ein achtmaliger Weltmeister“, hält der Südtiroler fest.