Steiner erstaunt: „Bleibt völlig unter dem Radar“

Er fährt regelmäßig mit, aber für sportliche Ausrufezeichen konnte er kaum sorgen. Zuletzt fuhr Lance Stroll in Singapur auf den 14. Platz. Es war das fünfte Mal in Folge, dass der Kanadier keine Punkte einfahren konnte. Generell sammelte der Aston-Martin-Pilot in der aktuellen Saison erst 24 Punkte. Teamkollege Fernando Alonso hat schon 62 Punkte am Konto.