Horner verrät: „Helmut wollte ihn schon ersetzen“

Schon der Start in die Formel-1-Saison ist für Ricciardo nicht nach Plan verlaufen. An der Seite von Yuki Tsunoda hatte der Routininer bei den Racing Bulls nicht überzeugen können. In den ersten acht Rennen gab es keinen Punkt und auch der Lichtblick von Miami, mit dem vierten Platz im Sprint, dauerte nicht lange an.