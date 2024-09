Ricciardo gesteht: „Macht mir immer noch Angst“

„Würde es mich erfüllen?“

Außerdem sei es wohl schwer, sich nach Jahren in der Motorsport-Königsklasse mit etwas anderem zufriedenzugeben. „Ich will nicht respektlos gegenüber anderen Meisterschaften sein, denn ich bin ein Nascar-Fan und mag auch viele andere Serien. Aber da ich das Höchste der Gefühle erleben konnte, stellt sich die Frage, würde mich etwas anderes erfüllen“, so der 35-Jährige.