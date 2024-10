„Was ist da los?“ Rangnick hinterfragt Red Bull

„Es müssen alle Kräfte gebündelt werden“

Rangnick selbst absolviert diese Woche zwei Trainingseinheiten mit Zehn- bis 13-Jährigen – am Donnerstag in Leithaprodersdorf im Burgenland und am Freitag in Horn. Ex-Nationalspieler Martin Stranzl wird ihn dabei unterstützen. Rangnick: „Es müssen alle Kräfte gebündelt werden, damit Österreich auch in Zukunft richtig gute Spieler entwickelt, die dann auch so gut sind, dass sie der A-Nationalmannschaft helfen.“ Ob diese dann als Profi im In- oder Ausland spielen würden, sei am Ende nicht so wichtig.