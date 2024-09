Nach Derby-2:3 voll des Lobes für den Lokalrivalen

Beim einzigen Bezirksliga-Lokalrivalen Adlwang feierte Schlierbach im Spiel der Runde eine Aufholjagd und den ersten Sieg. Vom Verlierer, der bereits 2:0 in Führung gelegen war, gab’s aber nur lobende Worte. In Zeiten, in denen Gewalt und Beschimpfungen im Fußball leider schon dazu gehören, ist das sehr erfreulich.