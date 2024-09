Lkw-Fahrverbot wegen Feiertag in Deutschland

Lkw-Dosierung in Kufstein aktiv

Und damit sich auch am Tag danach Pkw und Lkw nicht Stoßstange an Stoßstange über die heimischen Autobahnen vor allem in Richtung Süden quälen missen, wird am Freitag wieder die Lkw-Dosierung auf der Inntalautobahn bei Kufstein aktiviert. „Dennoch muss in den Morgenstunden ab 5 Uhr mit erhöhtem Schwerverkehrsaufkommen auf der Inntal- und Brennerautobahn gerechnet werden. Insbesondere können sich im Bereich zwischen Brenner und Schönberg, in Richtung Innsbruck und im Bereich zwischen Wörgl und Kufstein, in Fahrtrichtung Deutschland, Behinderungen durch Schwerfahrzeuge ergeben“, heißt es seitens der Polizei.