Espresso oder Kracher – jedes Mittel ist recht!

Hartberg hat den Knoten der Sieglosigkeit am Donnerstag platzen lassen – jetzt leuchtet die Rote Laterne unangenehm über dem GAK, der als einziges Team der Liga noch dem ersten Dreier nachläuft. Am Sonntag aber soll’s gegen Peter Pacults schnörkellose Klagenfurt-Elf in Liebenau endlich soweit sein – darauf hat man sich beim Aufsteiger eingeschworen.