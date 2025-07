„Kein Gehalt auch nur einen Tag zu spät bezahlt!“

„Wir sind umgehend mit dem Mannschaftsrat in Verbindung getreten, da es uns natürlich ein Anliegen ist, hier für Aufklärung zu sorgen“, lässt der Verein mitteilen. „Beim SK Puntigamer Sturm Graz ist – in der vergangenen Saison wie auch in jenen zuvor – definitiv KEIN einziges Gehalt auch nur einen Tag verspätet bezahlt worden!“, entgegnet Sturm und erklärt sich die Causa anhand eines Missverständnisses bezüglich des Zeitpunktes der Auszahlung von Champions-League-Prämien. Die aber allesamt geflossen seien.