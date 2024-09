Salzburg gegen Austria Wien – ab 17 Uhr LIVE

Die Pflichtaufgabe im ÖFB-Cup hat Red Bull Salzburg genommen, jetzt will der Vizemeister auch in der Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückkehren. Gelingen soll das nach einem 2:3 bei Rapid und 0:0 bei der WSG Tirol heute in Wals-Siezenheim gegen die Wiener Austria. Absagebedingt ist es erst das zweite Liga-Heimspiel Salzburgs, dabei hoffen die Gastgeber zum 19. Mal in Folge in der Meisterschaft gegen die Favoritner ungeschlagen zu bleiben. Während es vom Namen her als Schlagerpartie bezeichnet werden kann, ist das mit Blick auf die Tabelle nicht unbedingt der Fall, empfängt doch der Fünfte den einen Zähler dahinter lauernden Sechsten. Die Tabelle lügt aber ein wenig. Salzburg hat erst fünf Partien absolviert, Nachtragsspiele im Dezember gegen Hartberg und Klagenfurt vor sich. Nach Verlustpunkten liegt die Truppe von Coach Pepijn Lijnders bei einem Rückstand von vier Zählern auf Leader Rapid also oben im Ranking.